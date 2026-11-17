При крушении военного самолета Ан-12 в Кузбассе погибли 19 человек

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет Ан-12 потерпел крушение во вторник в Кемеровской области, 19 человек погибли, сообщило Минобороны РФ.

Крушение произошло при выполнении планового полета, самолет упал в безлюдном районе, отметило министерство.

"На борту вместе с экипажем находилось 19 человек, они погибли", - сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что причиной произошедшего стала техническая неисправность. На месте работает комиссия ВКС России.

По официальным данным, Ан-12 - военно-транспортный самолет грузоподъемностью до 20 тонн. Он предназначен для перевозки и десантирования людей, грузов и военной техники, а также решения специальных задач. Экипаж - шесть человек.