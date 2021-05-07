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Танк Т-26 загорелся на репетиции военного парада в Уфе

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Танк Т-26 загорелся во время репетиции парада ко дню Победы в Уфе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии в пятницу.

"На корпус (танка - ИФ) пролилось топливо, которое воспламенилось. Потушил сам водитель до прибытия подразделений МЧС России", - сказал сотрудник пресс-службы.

Прибывшие пожарные смыли остатки топлива, чтобы исключить повторное возгорание, добавил он.

Инцидент попал на видео. На опубликованных в социальных сетях видеокадрах видно, как из движущегося танка сначала идет дым, а затем - открытый огонь.

Т-26 - советский легкий танк, принят на вооружение в СССР в 1931 году.

Уфа МЧС Башкирия

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