Россияне назвали картину "В бой идут одни старики" любимым фильмом о войне

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Художественный фильм "В бой идут одни старики" занимает первое место у россиян среди любимых фильмов о Великой Отечественной войне, согласно результатам опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), таковым его считают 17% россиян или почти каждый шестой

По результатам исследования, поступившим в субботу в "Интерфакс", на втором месте по популярности фильм "А зори здесь тихие", которому отдают предпочтение 12% респондентов, на третьем месте фильм "Офицеры", который лучшим считают 8% участников опроса.

Что касается любимой песни о войне, то почти у половины россиян (45%), на первом месте "День Победы", каждый пятый россиянин (20%) лучшей песней считает "Катюшу", отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведен 23 - 25 апреля 2021 года среди 1 500 респондентов.