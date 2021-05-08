Большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян (95%) считают День Победы важнейшим для себя праздником по сравнению с другими праздничными датами, в том числе и днем рождения, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в субботу в "Интерфакс".

Комментарии респондентов показывают, что причина всенародной любви к празднику 9 Мая в его объединяющей силе.

Исследование показало, что на втором месте у россиян среди любимых праздников - Новый год (94%), на третьем месте по значимости - день рождения (92%).

Опрос был проведен 4-6 мая среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 456 населенных пунктах, во всех федеральных округах.