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В РПЦ надеются, что агрессивная риторика не приведет к третьей мировой войне

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви рассчитывают на то, что лидерам современных держав хватит мудрости не допустить развязывания новой мировой войны.

Uлава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) заявил, что "истории с высылкой дипломатов и истории с сокращением персонала посольств" вызывают беспокойства.

Дипломатическое противостояние

"Я думаю, что если все это не остановится и не прекратится в какой-то момент, то это может привести к очень печальным последствиям", - считает он.

По его мнению, сегодня у многих утратилось представление о том, что война - это зло, так как мы уже 76 лет живем в ситуации мира. Митрополит отметил, что Россия выигрывала не во всех войнах, а там, где она, казалось бы, выигрывала, участие в войне приводило к многомиллионным жертвам. Священнослужитель пояснил, что так, например, случилось в Первой мировой войне, где Россия была на стороне победителей, но фактически участие в той войне привело и к масштабным жертвам и к коллапсу империи.

"Поэтому говорить о том, что нам война не страшна (...), это очень безответственные заявления, особенно в настоящее время, когда весь мир является пороховой бочкой, когда накоплен огромный арсенал ядерного оружия и когда в отсутствие сдерживающих факторов использование вооружений может привести к глобальной катастрофе", - считает представитель Русской церкви.

Он рассчитывает, что политики сделают все, чтобы направить переговоры в мирное русло и избежать тотального столкновения и глобальной войны.

РПЦ

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