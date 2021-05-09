Более 1,2 тыс. военных ТОФ поучаствовали в параде Победы во Владивостоке

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Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Более 1,2 тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) приняли участие в параде в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке, сообщил "Интерфаксу" представитель ТОФ Николай Воскресенский.

По его словам, торжественным маршем по центру города прошли батальонные и ротные коробки офицеров штаба ТОФ, соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота и курсанты.

В составе механизированной колонны было представлено более 60 единиц военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и "Оса", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", современные бронетранспортеры БТР-82А буксируемые гаубицы, бронеавтомобили "Тигр".

Впервые была представлена боевая машина пехоты БМП-3, недавно поступившая на вооружение ТОФ. Также по центральной улице города Светланской проехала колонна автомобилей военных лет.

Авиационную часть парада отменили по погодным условиям, добавил Воскресенский.

Также, по сообщению пресс-службы Восточного военного округа, парад Победы прошел в Приморье на центральной площади города Уссурийска. В парадном строю прошли расчеты от соединений и воинских частей общевойсковой армии, воспитанники Уссурийского Суворовского училища, воины отдельного соединения ВДВ представители штурмового авиационного полка "Нормандия-Неман", юнармейцев.

Было задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники - пусковые установки "Искандер-М", "Бук-М1", системы "Мста - С", "Гиацинт - С", "Торнадо", танки, бронетранспортеры.