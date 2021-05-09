Пять человек стали жертвами смертельного ДТП в Татарстане

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Микроавтобус столкнулся с грузовиком на трассе в Татарстане 9 мая, жертвами смертельного ДТП стали пять человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Авария на 127-м км Казань-Оренбург. Фура и микроавтобус Renault. Водитель и четыре пассажира Renault скончалась на месте", - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что ещё четверо человек, в том числе ребенок 16 лет, доставлены в Чистопольскую ЦРБ. Один из пострадавших находится в реанимации. Состояние остальных оценивается как стабильное.

В свою очередь в пресс-службе МВД по Татарстану сообщили, что автоавария произошла 9 мая в 04.20 по московскому времени на 124 км автодороги Казань-Оренбург.



По данным МВД, водитель автомобиля MAN, который, двигаясь со стороны города Казань в направлении города Оренбурга, не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся навстречу ему автомобилем Renault Trafic.

По информации ведомства, в результате автоаварии погибли водитель и 41-летняя пассажирка автомобиля Renault Trafic.