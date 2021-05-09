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К поискам главы омского Минздрава подключились добровольцы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Пропавшего во время охоты министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского ищут около 100 сотрудников трех ведомств, охотинспекторы и волонтеры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УМВД России по региону.

Помимо сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС поиск ведут волонтеры поисковых отрядов "Лиза Алерт" и "Доброспас", охотинспекторы и местные жители. С наступлением ночи поисковые мероприятия прекращаться не будут.

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Мураховский пропал 7 мая, он уехал в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1, в которой лечили оппозиционера Алексея Навального.

Омская область Александр Мураховский

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