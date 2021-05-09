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Полиция подтвердила поиски главы омского Минздрава

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Большеуковском районе Омской области идут поиски министра регионального здравоохранения Александра Мураховского, пропавшего в минувшую пятницу во время охоты, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе УМВД России по региону.

"8 мая (...) в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Поспелово Большеуковского района (...) 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив Мураховский А. Г. и до настоящего времени его местонахождение неизвестно", - сказали в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что воскресенье в ходе поисков в 6,5 км от охотбазы обнаружили квадроцикл пропавшего.

В поисковом районе развернут оперативный штаб. В мероприятиях задействованы сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охотинспекторы, волонтеры поисковых отрядов и местные жители. Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлекли технику повышенной проходимости. Также задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Ранее Мураховский являлся главврачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального. Региональный Минздрав он возглавил в начале ноября прошлого года после отставки прежнего министра Ирины Солдатовой.

Омская область Александр Мураховский

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