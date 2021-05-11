Дума может денонсировать ДОН уже на следующей неделе

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о готовности нижней палаты парламента принять президентский законопроект о денонсации Договора об открытом небе (ДОН) уже на следующей неделе.

"Комитет по международным делам будет предлагать Госдуме денонсировать Договор об открытом небе в самые кратчайшие сроки, возможно, уже на следующей неделе", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

По его словам, "ситуация вокруг ДОН такова, что сомневаться не приходится в безоговорочной поддержке парламентом предложения президента РФ о его денонсации".

"Все процедуры по выходу из Договора по срокам должны быть завершены до конца мая, затягивать здесь точно не будем", - отметил глава комитета.

По его мнению, "для России это станет вынужденным решением на фоне одностороннего выхода США из Договора и отсутствия юридических гарантий от европейских партнеров о непредоставлении данных полетов миссий открытого неба над российской территорией американской стороне".

"Мы предупреждали неоднократно о своей позиции. Очень жаль, что по вине коллективного Запада разрушаются остатки доверия и транспарентности в таком важном вопросе как международная безопасность", - сказал Слуцкий.

Президент РФ Владимир Путин во вторник внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу.