Спрос на ипотеку по загородной недвижимости за год вырос в 3,5 раза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В Сбербанке спрос на ипотечные кредиты для покупки загородного дома или земельного участка вырос в январе-апреле 2021 года в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба банка.

"По данным сервиса "ДомКлик", за январь-апрель 2021 года Сбербанк оформил в 3,5 раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период прошлого года: свыше 2,5 тыс. против 724", - говорится в сообщении.

При этом сумма выданных средств выросла в четыре раза: если за первые месяцы 2020 года банк одобрил заявки на 1,8 млрд рублей, то в 2021-м - на 7,9 млрд.

По данным сервиса, средняя стоимость дачного дома в России составила 3,1 млн рублей, средний размер ставки по ипотеке - около 8%. При этом больше всего кредитов на загородную недвижимость в текущем году брали в Подмосковье, на втором месте - Москва, далее - Краснодарский край и Петербург.

Ранее сообщалось, что предложение на вторичном рынке загородной недвижимости Подмосковья за год сократилось в полтора раза. Эксперты считают, что драйвером роста объема предложения на загородном рынке жилья может стать программы развития индивидуального жилищного строительства со льготной ипотекой, которую разрабатывает правительство.