Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:28Заразились
на 11.05В России 4 896 842+8 115В мире 158 951 027+624 709

При входе в казанскую школу нападавший устроил взрыв

Следствие опровергает сообщения о двух заложенных в здании устройствах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Следственном комитете (СК) России опровергли сообщения о втором взрывном устройстве, якобы заложенном Ильназом Галявиевым в казанской гимназии.

"На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко во вторник журналистам.

По ее словам, других взрывных устройств при осмотре места трагедии не обнаружено.

Во вторник утром в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

12 мая в Татарстане объявлен день траура.

Стрельба в казанской школе

9
Хроника 03 февраля 2014 года – 11 мая 2021 годаНападения в школах
Казань Ильназ Галявиев

Новости по теме

Новости

Госдума готова обсудить отказ от анонимности в интернете после трагедии в Казани

Госдума готова обсудить отказ от анонимности в интернете после трагедии в Казани

Что произошло за день: вторник, 11 мая

Решение о доставке раненых детей из Казани в Москву примут в среду утром

В Госдуме готовят ужесточение законодательства об обороте оружия

В Госдуме готовят ужесточение законодательства об обороте оружия

Суд взыскал с Соболь 1 млн рублей по двум искам Пригожина

Суд взыскал с Соболь 1 млн рублей по двум искам Пригожина
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет помощника военного атташе при посольстве Румынии

Россия вышлет помощника военного атташе при посольстве Румынии

HeadHunter инвестировал в портал с отзывами о работодателях Dream Job

Эксперт предрек Крыму потерю части туристов после пандемии из-за цен

Эксперт предрек Крыму потерю части туристов после пандемии из-за цен

Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием до 21 года

Москалькова призвала повысить возраст для владения оружием до 21 года

Евгения Ройзмана вызвали в полицию для составления протокола

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');