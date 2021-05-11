При входе в казанскую школу нападавший устроил взрыв

Следствие опровергает сообщения о двух заложенных в здании устройствах

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Следственном комитете (СК) России опровергли сообщения о втором взрывном устройстве, якобы заложенном Ильназом Галявиевым в казанской гимназии.

"На самом деле при входе в школу он взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие", - сказала официальный представитель СК Светлана Петренко во вторник журналистам.

По ее словам, других взрывных устройств при осмотре места трагедии не обнаружено.

Во вторник утром в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний Галявиев устроил взрыв и стрельбу в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев был задержан полицейскими. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

12 мая в Татарстане объявлен день траура.