Два раненых казанских школьника остаются в крайне тяжелом состоянии

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Детскую республиканскую клиническую больницу после стрельбы в школе в Казани госпитализированы 18 детей, двое из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщил журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко после заседания оперативного штаба в больнице.

"В детской больнице находятся 18 пациентов, шесть детей в тяжелом, двое - в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили пулевые ранения, остальные поранились осколками стекла или при эвакуации из здания", - сказал Мурашко.

Стрельба в школе

Во вторник в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу из ружья в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 18 детей и трое взрослых.

Галявиева задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве людей. 12 мая в Татарстане объявлен день траура.

Пресс-служба республиканского МВД сообщила вечером во вторник, что подозреваемый в нападении на школу №175 в Казани попал на видео, когда шел по улице с ружьем, однако информации об этом в полицию не поступало.