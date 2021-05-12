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Возбуждено дело о мошенничестве при техобслуживании катеров Росгвардии

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело о мошенничестве возбудили в отношении ООО "ЯхтМоторДон" из-за выявления фиктивных документов об объеме выполненных работ и стоимости запчастей после техобслуживания служебных катеров Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры РФ.

Южный центр материально-технического обеспечения Росгвардии и ООО "ЯхтМоторДон" в 2019 году заключили госконтракт на оказание услуг технического (сервисного) обслуживания служебных катеров.

Отмечается, что должностные лица этой коммерческой организации изготовили фиктивные документы об объеме выполненных работ и стоимости использованных запасных частей. Таким образом, он обманули членов комиссии воинской части и незаконно получили в качестве оплаты бюджетные средства в размере более 2,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. В отношении должностных лиц воинской части процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "ЯхтМоторДон" базируется в Ростове-на-Дону и занимается ремонтом и техническим обслуживанием судов и лодок.

Росгвардия ЯхтМоторДон

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