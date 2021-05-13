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Учебный процесс в школе Благовещенска возобновили после проверки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Оперативные службы проверили безопасность школы в Благовещенске Амурской области, в адрес которой в одной из социальных сетей была высказана угроза.

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"В связи с поступившим сообщением о возможной чрезвычайной ситуации был временно приостановлен учебный процесс, учащихся отпустили домой. Для проверки на место выехали оперативные службы города. На текущий момент проверка завершена: взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в мэрии города, отметив, что образовательный процесс возобновлен.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в переписке в одной из социальных сетей о трагедии в Казани несовершеннолетний высказал угрозу в адрес конкретной школы.

"Это молодой человек 2003 года рождения из Тамбовского района. С ним уже работают специалисты", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг в школе № 27 были прерваны занятия из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации.

Благовещенск Амурская область

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