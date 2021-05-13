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Оперативники в Приамурье задержали угрожавшего повторить казанские события подростка

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетнего, который высказал угрозы в адрес одной из школ Амурской области, обещая повторить трагедию в Казани, сообщает в четверг региональное УМВД.

В РоссииУчебный процесс в школе Благовещенска возобновили после проверкиЧитать подробнее

"Пользователь одной из социальных сетей 11 мая разместил информацию о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. Сотрудниками регионального УФСБ установлена личность гражданина, разместившего ложную информацию. Злоумышленник задержан по месту жительства совместной следственно-оперативной группой, состоящей из сотрудников полиции и УФСБ. Им оказался 17-летний житель Тамбовского района", - говорится в сообщении.

В отношении жителя Амурской области, разместившего заведомо ложное сообщение об акте терроризма, следственным отделом ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Как сообщалось, в четверг в школе № 27 были прерваны занятия из-за поступившего сигнала о возможной чрезвычайной ситуации. Учебный процесс возобновили после проверки школы оперативными службами. В переписке в одной из социальных сетей о трагедии в Казани несовершеннолетний высказал угрозу в адрес конкретной школы, обещая сделать то же самое.

Благовещенск Амурская область

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