Занятия в школе Благовещенска отменили из-за угроз подростка в соцсети

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Учебный процесс прерван в одной из школ Благовещенска Амурской области из-за угроз, которые опубликовал несовершеннолетний в социальной сети.

"В 27 школе был сигнал о возможной чрезвычайной ситуации в образовательном учреждении. Идет проверка, все службы уже работают. Детей на это время отправили по домам. Ситуация полностью под контролем. Речь идет только о данной школе. Прошу избегать спекуляций по этой теме", - написал в телеграм-канале мэр города Олег Имамеев.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что занятия в школе прерваны из-за угроз в социальной сети.

"Несовершеннолетний в одной из социальных сетей, где обсуждались события в Казани, написал, что сделает то же самое. Им уже занимается полиция", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 20 детей и трое взрослых. Галявиев был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство). Расследованием займется центральный аппарат СКР.