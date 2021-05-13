В лесополосе в Нижегородской области найдено тело 12-летней девочки

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Тело двенадцатилетней девочки найдено вечером в четверг в Балахнинском районе Нижегородской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.

Согласно сообщению, 13 мая в поселке Большое Козино Балахнинского района девочка не вернулась домой из школы. Вечером ее тело было обнаружено в лесополосе поселка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство).

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей.