Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Нижегородской области

Ранее он был неоднократно судим

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы в пятницу задержали 49-летнего подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Нижегородской области, сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, накануне подозреваемый на электричке приехал из города Заволжье в рабочий поселок Большое Козино. Он заметил незнакомую девочку, когда ехал на велосипеде. "В лесополосе поселка он напал на ребенка, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, а затем убил ее, нанеся смертельные ножевые ранения. После чего скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

Следователи СК установили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту жительства подозреваемого проводится обыск.

В свою очередь пресс-служба регионального ГУ МВД сообщает, что оперативная информация с приметами подозреваемого была разослана для опознания сотрудникам полиции области. Один из сотрудников ОВД признал в нем мужчину, который состоял на учете как неоднократно судимый.

Накануне в поселке Большое Козино из школы не вернулась домой 12-летняя девочка. Вечером того же дня тело ребенка было обнаружено в лесополосе поселка. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).