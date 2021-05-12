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Направленные из Казани пострадавшие при стрельбе доставлены в Москву

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшие при стрельбе в школе Казани доставлены на лечение в Москву, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, в настоящее время специализированные бригады доставляют пациентов в стационары для дальнейшего оказания медицинской помощи.

В среду, 12 мая, самолёт Ил-76 МЧС России с пострадавшими из Казани приземлился в Жуковском. На борту было девять пострадавших: четверо взрослых и пятеро детей.

Это люди, пострадавшие накануне в Казани, когда 19-летний студент Ильназ Галявиевя устроил стрельбу в местной гимназии, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев был задержан, он арестован.

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Казань Татарстан Ильназ Галявиев

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