В Москве сделали операцию ребенку, пострадавшему при стрельбе в Казани

Операция продлилась пять часов, ребенок находится в реанимации

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Один ребенок, перевезенный в Москву из Казани после стрельбы в школе, прооперирован и находится в стабильном, но тяжелом состоянии, еще одна девочка готовится к операции, сообщила директор Российской детской клинической больницы Елена Петряйкина.

"Сюда привезли двоих детей. Ребенка оперировали вчера. Операция по удалению инородных тел - дробь пули в области шеи, позвоночника - длилась пять часов", - заявила Петряйкина журналистам в пятницу.

Она отметила, что ребенок "стабилен, его жизни ничего не угрожает, он в реанимации, на ИВЛ, в тяжелом состоянии, но операция позволит нам в дальнейшем решать вопрос по его переводу на самостоятельное дыхание, реабилитацию".

По словам директора, второй ребенок, девочка, в настоящее время готовится к операции по удалению инородных тел из груди.

Она также отметила, что дети размещены с родителями, с пострадавшими работают психологи.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что двое из перевезенных в Москву пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего девять пострадавших из Казани перевезли в шесть медцентров. В каком именно медцентре находятся дети в крайне тяжелом состоянии, неизвестно.

11 мая в Казани отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали 20 детей, а также трое взрослых. Пятерых детей и трех взрослых перевезли на лечение в Москву. Галявиев был задержан и отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, малолетних, совершенном общеопасным способом (ч.2 ст.105 УК РФ).