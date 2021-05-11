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Минпросвещения призвало все школы усилить безопасность после трагедии в Казани

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Минпросвещения после стрельбы в школе в Казани усилит работу над обеспечением безопасности учебных заведений, а также в рамках подготовки к летнему отдыху детей, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы направили сегодня во все регионы письмо об усилении безопасности в школах, соответствующую работу мы проведем и усилим в части подготовки к летнему отдыху", - сказал Кравцов во вторник в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

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Во вторник в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиева задержали, было возбуждено уголовное дело об убийстве людей. 12 мая в Татарстане объявлен день траура.

В Казани находятся министры здравоохранения и просвещения, а также бригады медиков и психологов.

Ранее Кравцов сказал журналистам, что учителя и директор школы "повели себя самоотверженно", иначе "могло бы быть больше жертв". "Школа была оборудована кнопкой вызова, нажали кнопку, приехали все соответствующие службы", - пояснил министр.

Он заверил, что родителям и ученикам школы окажут всю необходимую помощь.

Министр сообщил о подписанном им поручении, которое направлено во все управления образования, "об усилении безопасности школ". "Очень важна организация воспитательной работы, чтобы такие случаи больше не повторялись", - добавил Кравцов.

Стрельба в казанской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 11 мая 2021 годаНападения в школах
Минпросвещения РФ Казань

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