Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:51Заразились
на 14.05В России 4 922 901+9 462В мире 161 176 148+725 275

Железная дверь упала на ребенка в магазине в Калининграде

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Калининграде ребенок получил серьезные травмы при падении металлической двери, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел минувшим вечером в мебельном магазине, куда молодая мама пришла с трехлетней дочкой. В какой-то момент на ребенка упала металлическая дверь, которая была снята с креплений, так как магазин готовился к переезду.

Ребенок был госпитализирован с множественными переломами. "В настоящее время за его жизнь борются врачи", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту проводится проверка.

СКР Калининград

Новости

Россия может отказаться от разработки ракеты "Союз-6"

В Москве за сутки коронавирус выявили более чем у 3,8 тыс. человек

В Москве за сутки коронавирус выявили более чем у 3,8 тыс. человек
Нападения в школах

Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в казанской школе

Еще один ребенок госпитализирован после стрельбы в казанской школе

Минздрав готов предоставить Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Минздрав готов предоставить Росгвардии доступ к медсправкам на оружие

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Псаки возложила на РФ часть ответственности за атаку на Colonial Pipeline

Что произошло за день: четверг, 13 мая

Байден заявил, что атаковавшие Colonial Pipeline хакеры живут в РФ

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев освобожден по УДО

Хинштейн обвинил Минздрав в отказе позволить Росгвардии проверять оружейные медсправки

Хинштейн обвинил Минздрав в отказе позволить Росгвардии проверять оружейные медсправки
Нападения в школах

После стрельбы в Казани школы получат программы по работе с подростками

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');