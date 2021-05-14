Железная дверь упала на ребенка в магазине в Калининграде

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Калининграде ребенок получил серьезные травмы при падении металлической двери, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Инцидент произошел минувшим вечером в мебельном магазине, куда молодая мама пришла с трехлетней дочкой. В какой-то момент на ребенка упала металлическая дверь, которая была снята с креплений, так как магазин готовился к переезду.

Ребенок был госпитализирован с множественными переломами. "В настоящее время за его жизнь борются врачи", - говорится в пресс-релизе.

По данному факту проводится проверка.