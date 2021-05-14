В Калининграде завели уголовное дело из-за падения двери на ребенка

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы в Калининграде возбудили уголовное дело после ЧП в мебельном магазине, где на ребенка упала тяжелая металлическая дверь.

"Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Инцидент произошел в Калининграде накануне вечером в мебельном магазине, куда молодая мама пришла с трехлетней дочерью. В какой-то момент на ребенка упала металлическая дверь, которая была снята с креплений, так как магазин готовился к переезду. Пострадавшую девочку госпитализировали с травмой головы.