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Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Крушение легкомоторного самолета в Татарстане, пожар после падения обломков в Таганроге и уход замминистра просвещения с поста

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обнаружено тело еще одного альпиниста на месте схода снежной лавины в Кабардино-Балкарии. Таким образом число погибших выросло до 16 человек.

- Легкомоторный самолет упал в Татарстане. При падении самолета Cessna-172 погибли пилот и пассажир, на земле разрушений, погибших и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.

- В Таганроге четыре коммерческих объекта загорелись из-за обломков БПЛА. В частности возгорания произошли на продуктовом складе, в супермаркете и на территории детского футбольного клуба. Открытое горение локализовано на трех пострадавших от падения обломков БПЛА объектах.

- Россия готова к переговорам с Украиной, но не будет приостанавливать военную операцию на их время, заявил Сергей Лавров. Глава МИД РФ отметил, что подобный опыт уже был пройден.

- Спасателям удалось полностью ликвидировать открытое горение в заповеднике "Утриш" под Анапой. К тушению привлекались вертолеты.

- Владимир Желонкин освобожден от должности заместителя министра просвещения по собственному желанию. Бывший гендиректор ИД "Коммерсантъ" подал заявление еще в июне, он покинул ведомство вместе с еще одним заместителем.

- "Зенит" обыграл "Локомотив" в чемпионате России по футболу со счетом 2:1. Петербуржцы занимают третье место в турнирной таблице.

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