Госдума готова обсудить отказ от анонимности в интернете после трагедии в Казани

Стихийный мемориал у зданий постоянного представительства Татарстана в Санкт-Петербурге Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Думе готовы обсудить идею запрета на анонимность в интернете для борьбы с пропагандой насилия и экстремизма после стрельбы в казанской школе.

"Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать", - написал Володин в своем телеграм-канале во вторник вечером.

Он добавил, что по следам трагедии в Казани также нужно навести порядок с выдачей справок, дающих гражданам право покупать оружие. По его словам, врачи должны нести ответственность за фиктивные справки.

Спикер Госдумы также добавил, что еще один вопрос, поднятый после казанского инцидента, - это тема ужесточения практики выдачи лицензий на оружие. Законопроект об этом, отметил Володин, Дума планирует рассмотреть уже на следующей неделе.

Во вторник в Казани отчисленный в апреле из колледжа 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе №175, где он раньше учился. В результате погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Галявиев был задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве людей.

Как отмечали в Росгвардии, ружьем, из которого стрелял Галявиев, он владел законно, получив на него разрешение.

12 мая в Татарстане объявлен день траура.