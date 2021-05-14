В РФ продолжат проработку вопросов по ограничению оборота оружия

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Росгвардии Виктора Золотова по ограничению оборота оружия в стране в связи с трагедией в школе в Казани, поручил продолжить проработку этих вопросов с участием экспертов и законодателей, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Работа будет продолжаться. Были озвучены меры, вы знаете, что президент с ними согласился и поручил дальше продолжить проработку, в том числе и с экспертами, законодателями, принимая во внимание прохождение соответствующих законопроектов", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, достаточно ли предложенных накануне главой Росгвардии мер по ограничению оборота оружия после трагедии в Казани или работа в этом направлении будет продолжена.

Накануне, 13 мая, Путин призвал "серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом".

"Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими. Такой же жесткой персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешения на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы", - подчеркнул президент РФ.

"Ситуация, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены", - сказал глава государства.

В свою очередь Золотов предложил перестать выдавать в частных медицинских учреждениях медсправки для владения оружием, а делать это только в государственных организациях. Глава Росгвардии также заявил о необходимости вернуться к возрастному цензу в 21 год для получения разрешений на оружие.