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В башкирском заповеднике нашли древние погребальные некрополи

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Погребальные некрополи с большим количеством курганов обнаружены дистанционным методом на территории музея-заповедника "Ирендык" в Баймакском районе Башкирии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия республики.

В ходе обработки данных аэрофотосъемки на площади более 60 тыс. гектаров выявлено 459 объектов культурного наследия.

"Среди обнаруженных объектов преобладают древние некрополи – земляные и каменные курганы высотой до 2 метров и в диаметре до 30 метров. Самый крупный могильник содержит до 20 курганов. В них древнее население совершало погребения, начиная от эпохи бронзы и заканчивая средневековьем", - говорится в сообщении.

Также найдены ранее не встречавшиеся археологам жертвенно-поминальные, погребальные объекты, которые отличаются кольцевой структурой, округлой и овальной формой.

"Кроме них, есть еще и поселенческие объекты, среди которых – укрепленные поселения Улак и Селек, идентифицируемые в археологической науке с носителями синташтинской археологической культуры (Аркаим)", - отмечено в пресс-релизе.

По словам заведующего музея-заповедника "Ирендык" Рамиля Насретдинова, "такая плотность памятников уникальна и аномальна в масштабах всей России".

Аэрофотосъемка заповедника проводилась в октябре 2020 года. В настоящее время ведется поэтапная обработка собранных материалов. Следующий этап – проведение археологических полевых работ.

"В ходе археологических полевых работ, возможно, небольшая доля объектов будет исключена из общей выборки. Поскольку уже ранее проводили аналогичные работы на менее крупных объектах, можем с уверенностью говорить о точном обнаружении и идентификации дистанционным методом до 400 памятников археологии", - цитирует пресс-служба слова руководителя заповедника.

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