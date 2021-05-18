Желтый прилив заметили у берегов на юге Приморья

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Морской прилив желтого цвета, отмечающейся в некоторых районах на юге Приморья, не представляет опасности, сообщила "Интерфаксу" руководитель Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени А.В.Жирмунского Дальневосточного отделения РАН Татьяна Орлова.

"Вчера стала поступать информация от горожан о том, что в разных районах залива Петра Великого вода в море окрашена. Так, в районе поселка Андреевка в Хасанском районе наблюдался интенсивный желтый прилив, жители Владивостока видели прилив оранжевого цвета в бухте Федорова", - сказала она.

По ее словам, желтый прилив обусловлен цветением хвойных деревьев и нередко наблюдается в конце мая - начале июня.

"Такое явление в прибрежных водах залива Петра Великого вызвано скоплением на поверхности морской воды пыльцы хвойных деревьев. Это не опасно. Огромное количество пыльцы хвойных деревьев, в том числе принесенной, возможно, и с территории Китая, где искусственные массовые высадки хвойных деревьев, оседает на поверхности моря, формируются скопления, которые видно невооруженным глазом. Когда изменится направление ветра, желтый прилив исчезнет. Пробы еще не готовы, но наш опыт работы, характер цветения показывает, что желтый прилив вызван цветением хвойных", - сказала она.