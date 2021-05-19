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Под мужчиной обрушился балкон во время пыльной бури в Астрахани

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Скорая помощь медицины катастроф выехала к многоэтажному жилому зданию в Астрахани, где вместе с человеком обвалился балкон, сообщает главк МЧС РФ по Астраханской области в среду.

"Поступило сообщение о падении мужчины со второго этажа. Реагировал центр медицины катастроф и аварийно-спасательный центр", - говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению очевидцев в социальных сетях, во время сильной пыльной бури, которая накрыла Астрахань, под мужчиной обрушился балкон. Фото лежащего на тротуаре человека и разбросанных вокруг кирпичей опубликовано в сети.

Также в соцсетях сообщается о сносе не укрепленных металлических конструкций в разных частях города и срыве перекрытий торговых лотков.

Ранее в регионе было распространено экстренное предупреждение в связи с резким усилением ветра, с порывами до 15-20 м/с. Ожидается, что сильный ветер сохранится до конца суток.

Астрахань МЧС

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