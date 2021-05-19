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Песчаная буря дошла до Дагестана

Песчаная буря дошла до Дагестана
Фото: Александр Шибаев/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Службы спасения подготовились к последствиям песчаной бури, которая в среду обрушилась на Дагестан с севера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По данным Даггидромета, примерно с 15:00 по Дагестану проходит холодный северо-западный фронт. Ввиду того, что температура воздуха достигла достаточно высоких температур (в некоторых районах до 30-35 градусов), произошло смешение воздушных масс, чем и вызвано данное явление "песчаная буря". Максимальная скорость ветра при этом не превышает 18 метров в секунду и не является неблагоприятным явлением", - говорится в сообщении.

В течение 1,5-2 часов ветер должен стихнуть, фронт сместится в южном направлении.

Происшествий, связанных с бурей, не зафиксировано. В МЧС призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что песчаная буря накрыла Астрахань. В условиях сильного ветра в одном из домов обрушился балкон, на котором в этот момент находился мужчина. В соцсетях также появились записи, на которых видно, как порывами сносит металлические конструкции и срывает перекрытия торговых лотков.

Дагестан

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