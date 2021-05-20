Эксперт заявил о риске удвоения числа россиян с ВИЧ к 2030 году

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - К 2030 году количество ВИЧ-положительных россиян, которые официально будут числиться в реестре Минздрава, вырастет вдвое - до 1,5 млн, заявил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский.

"Была принята новая Стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции, впервые появились конкретные цифры. Планируется, что число новых случаев будет снижаться с 80 тыс. в прошлом году до 45 тыс. в 2030 году", - сказал Покровский на конференции по инфекционным заболеваниям в четверг.

Он отметил, что если сложить количество новых случаев, которые планируется выявлять в каждом году до 2030 года, то "добавится у нас еще 736 тысяч ВИЧ-инфицированных только из тех, кто находится под наблюдением Минздрава, на кого будут заведены документы, не считая тех, видимо, еще 20%, которые не обратятся за медпомощью".

"Практически у нас может удвоиться за десять лет число ВИЧ-инфицированных, их количество на нашей медицинской ответственности достигнет 1,5 млн, что, на мой взгляд, очень утяжелит ситуацию, говорить об улучшении пока не приходится. Если не изменим Стратегию, не будем ориентироваться только на принцип "тестируй и лечи", будем ожидать еще большего демографического и финансового ущерба", - обратил внимание Покровский.

В презентации Покровского также говорилось, что за счет эпидемии ВИЧ-инфекции будет уменьшаться численность населения и ухудшаться его здоровье. Эксперт отмечает, в частности, что среди женщин детородного возраста, живущих с ВИЧ, отмечается не только повышенная смертность, но и сниженная фертильность. А среди детей, рожденных от женщин с ВИЧ, регистрируется повышенная смертность - причем независимо от того, заражен ли ребенок.

Экономический ущерб, по данным Покровского, составляет 10 млрд на закупку лекарств, 65,5 млрд рублей - на оказание медпомощи в регионах, лечение сопутствующих заболеваний, содержание центров СПИД, оплату персонала и прочие нужды, еще 200 млрд рублей составляют затраты в результате потери трудоспособности, сокращения количества трудоспособного населения.

По данным Покровского, около 1% от общего числа смертей в 2018 году были связаны с ВИЧ. При этом россиян, умерших в трудоспособном возрасте с ВИЧ - 8,8% (у 4,9% умерших в этом возрасте россиян ВИЧ указан как основная причина смерти).

Ранее Покровский разъяснял, что в реестре Минздрава учитываются не все зараженные ВИЧ, а лишь те, кто решил встать на учет, принести соответствующие документы. При этом многие на этот учет не встают. Из этого официального числа ВИЧ-положительных около 60% получают лекарства.

В ноябре помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова приводила данные из реестра Минздрава - согласно им, в целом в 2019 году общее число людей с ВИЧ на территории РФ составило 863 901 человек. В 2019 году обследовали на ВИЧ 40,5 млн россиян и 2,5 млн иностранцев, отмечала Габбасова. В последние годы снижалось количество выявляемых новых случаев, так, в прошлом году было выявлено 80,3 тыс. новых зараженных.

В феврале вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала об 1,1 млн ВИЧ-инфицированных в России.