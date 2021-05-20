В Минздраве заявили о 842 тысячах россиян с ВИЧ на учете

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России, по официальным данным, в начале года насчитывалось 842 333 ВИЧ-инфицированных, сообщил "Интерфаксу" главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус в четверг.

При этом в 2020 году на диспансерном учете состояло 799 706 пациентов, 610 762 из них получали антиретровирусную терапию, то есть охват лечением составил 76,4% от общего числа больных. Это выше целевого показателя для этого периода (72%). Мазус отметил, что в прошлом году зарегистрировано 60 124 новых случая ВИЧ-инфекции у граждан РФ, что на 20 тысяч меньше, чем в 2019 году.

"Оснований для пессимистичных прогнозов по ситуации с заболеваемостью ВИЧ-инфекцией сейчас нет. Такие прогнозы не профессиональны и построены на сведениях о числе проведенных в регионах лабораторных исследований, а не на клинически подтвержденных случаях ВИЧ-инфекции. Число исследований намного превышает число реально зарегистрированных больных, поскольку многие из них проходили исследование несколько раз", - подчеркнул Мазус.

Он отметил, что планирование потребности в лекарствах для ВИЧ-инфицированных граждан в регионах ведется "на персонифицированной основе, с учетом данных Федерального регистра лиц, инфицированных ВИЧ". "Фактически пациенты избавлены от ожидания начала антиретровирусной терапии. При готовности самих пациентов лечение назначается сразу после постановки на диспансерный учет в центре СПИД и прохождения соответствующего обследования", - сказал специалист.

По его словам, доля региональных финансовых расходов на лечение ВИЧ-инфекции ежегодно растет, а за последние пять лет удалось более чем в три раза увеличить охват лечением и практически во столько же раз увеличить абсолютное число лиц, получающих антиретровирусную терапию.

Тревожный прогноз Центра борьбы со СПИДом

Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сообщил, что к 2030 году, согласно официальным планам, озвученным в принятой Стратегии по противодействию распространению ВИЧ, количество ВИЧ-положительных россиян в реестре Минздрава вырастет вдвое - до 1,5 млн. Такой рост, по словам Покровского, ожидается даже при условии снижения числа случаев ежегодно с 80 тысяч в позапрошлом году до 45 тысяч в 2030 году.

Он отметил, что если сложить количество новых случаев, которые планируется выявлять в каждом году до 2030 года, то "добавится у нас еще 736 тысяч ВИЧ-инфицированных только из тех, кто находится под наблюдением Минздрава, на кого будут заведены документы, не считая тех, видимо, еще 20%, которые не обратятся за медпомощью".

"Практически у нас может удвоиться за десять лет число ВИЧ-инфицированных, их количество на нашей медицинской ответственности достигнет 1,5 млн, что, на мой взгляд, очень утяжелит ситуацию, говорить об улучшении пока не приходится. Если не изменим Стратегию, не будем ориентироваться только на принцип "тестируй и лечи", будем ожидать еще большего демографического и финансового ущерба", - обратил внимание Покровский.