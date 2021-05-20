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ФСБ задержала посредника в передаче взятки в суд Новороссийска

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Обвинение в посредничестве при передаче крупной взятки представителям судебных органов предъявлено жителю Новороссийска. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Фигурант помещен под домашний арест.

Обвиняемый предложил знакомому передать через него взятку в 1 млн 250 тыс. рублей должностным лицам органов системы правосудия. За эту сумму якобы должны были принять решение по судебному спору в пользу заинтересованной компании, говорится в сообщении.

Посредник был задержан сотрудниками ФСБ при получении денег.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291.1 УК РФ (обещание и предложение посредничества во взяточничестве) и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, отмечает пресс-служба.

ФСБ СКР Краснодарский край

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