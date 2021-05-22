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Уголовное дело за взятку возбуждено в отношении мэра района на Сахалине

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении мэра Макаровского городского округа Сахалина, его подозревают в получении взятки, решается вопрос о мере пресечения, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"В отношении главы Макаровского городского округа возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года мэр Макаровского района получил от 59-летнего жителя Сахалинской области "за общее покровительство и предоставление последнему необоснованного преимущества при заключении муниципальных контрактов, взятку в сумме 1,2 млн рублей".

Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных УБЭП УМВД России по Сахалинской области, проводятся следственные действия.

Сахалин

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