ФАС вмешалась в закупку дешевых биопсийных игл для онкодиспансера в Хакасии

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Управление ФАС по Хакасии отменило аукцион Республиканского клинического онкологического диспансера на поставку игл для биопсии, сообщает ведомство.

Победителем в нем стал санкт-петербургский поставщик медицинских изделий, почти вполовину снизивший начальную максимальную цену контракта. УФАС полагает, что в этом случае есть риск поставки онкодиспансеру некачественных или "не подходящих под имеющееся в больнице оборудование игл".

Ведомство настаивает, чтобы Минздрав региона и медучреждение прописали в новом техзадании характеристики товара и описание объекта закупки.

"Так как производитель медицинского оборудования, для которого заказываются одноразовые иглы, гарантирует его работу только с оригинальными иглами (не аналогами), этот факт также необходимо прописать в требованиях о совместимости медизделий с оборудованием. Иначе имеется серьезный риск получения некачественного или не соответствующего нуждам медицинского учреждения товара", - пояснила заместитель руководителя Хакасского УФАС России Ольга Широкова.