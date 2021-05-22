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За сутки в России выявлено 8,7 тыс. новых заражений COVID-19

За сутки в России выявлено 8,7 тыс. новых заражений COVID-19
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Еще 8709 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

В том числе активно выявлено 1 042 случая (12,0%) без клинических проявлений.

За сутки в стране скончались 386 человек. Общее число жертв COVID-19 в РФ достигло 118 125.

Поправились и выписаны 4,61 млн пациентов, в том числе 9 345 за минувшие сутки.

Новые инфицированные фиксировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 2 653. В Петербурге 833 случая, в Московской области - 775.

Наименьшие показатели заражения коронавирусом за сутки зафиксированы в Магаданской области - четыре, по одному заболевшему в Еврейской АО, в Ненецком АО и Чукотском АО.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4,99 млн случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю Россия занимает шестое место в мире. По данным Университате Джонса Хопкинса, лидируют в этом антирейтинге США (33,08 млн заражений и 589 тыс. смертей), следом идут Индия (26,28 млн заражений и 295 тыс. смертей) и Бразилия (15,97 млн заражений и 446 тыс. смертей). На четвертом месте Франция, на пятом - Турция.

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