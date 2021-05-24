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В Мурманске арестовали депутата горсовета и сотрудницу Минтранса региона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Бывший заместитель директора муниципального управления дорожного хозяйства (УДХ) Мурманска стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Источник "Интерфакса" сообщил, что обвиняемый – Станислав Ланин, также входящий в состав городского совета Мурманска.

Региональное следственное управление СКР сообщает, что бывшему замдиректора УДХ предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере). По ходатайству следствия он отправлен под стражу.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы обвиняемый, являясь должностным лицом, потребовал от собственника коммерческой организации передачи взятки в сумме 5,5 млн рублей.

За эти деньги, полагает следствие, обвиняемый обещал содействие при заключении контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в Мурманске.

Обвиняемый был задержан после получения им части незаконного вознаграждения в размере 1,1 млн рублей.

В свою очередь, губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник, комментируя задержание Ланина, сообщил о задержании еще одного чиновника – из регионального Минтранса.

"Несколько дней назад был задержан за взятку и арестован депутат городского совета Мурманска Ланин, вместе с ним – давняя подельница, которая работала на невысокой должности в региональном министерстве транспорта. Я не скрою, что работа по этим коллегам велась не первый день", - сказал Чибис.

В региональном управлении СКР информацию о задержании сотрудницы Минтранса Мурманской области не прокомментировали.

Мурманск Мурманская область Станислав Ланин

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