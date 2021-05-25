МЧС возобновило разминирование затопленной немецкой баржи у Балтийска

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Балтийске возобновляется разминирование затопленной немецкой баржи с взрывоопасными предметами, сообщила пресс-служба МЧС России.

В Калининград спецрейсом прибыла группа специалистов Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра МЧС России. Они примут участие в очередном этапе разминирования баржи, затонувшей во время Великой Отечественной войны вблизи порта. Специалисты очистят от взрывоопасных предметов окрестности Балтийска.

График работы сводного отряда будет очень плотным, каждый погожий день будет использован для водолазных работ. Плавсредства, специальное оборудование и все, что необходимо для глубоководных спусков уже готово и только ждет сигнала.

В прошлом году специалисты по чрезвычайному разминированию работали в Калининградской области по приглашению губернатора Антона Алиханова. В составе сводного отряда МЧС России они обследовали баржу, затонувшую с боезапасом рядом с городским пляжем. Затем приступили к поэтапному подъему и уничтожению взрывоопасного груза, обнаруженного на борту. За месяц, с августа по сентябрь, с глубины, достигающей местами 17 метров, был поднято более 7 тысяч снарядов.

Как сообщалось, немецкая самоходная баржа с боеприпасами лежит на глубине 17 метров на удалении 1,5 километра от входа в порт Балтийск. Ее длина 70 м., ширина 8 м., водоизмещение 2 тыс. тонн. На борту баржи и на грунте вблизи нее предположительно находилось более 10 тыс. различных боеприпасов.

Работы по ее разминированию выполнялись в течение нескольких лет непродолжительными временными отрезками.