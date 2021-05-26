В Дагестане арестовали главу центра соцобслуживания по делу о мошенничестве

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Суд арестовал по делу о мошенничестве директора Комплексного центра социального обслуживания населения в Кизилюртовском районе Дагестана Магомеда Дадаева. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по республике.

По данным ведомства, Дадаев задержан в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 210 (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК РФ в отношении экс-министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова.

Ранее сообщалось, что Ибрагимов обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СК РФ. Он арестован.

По версии следствия, с 2017 по сентябрь 2018 года на территории Дагестана Ибрагимов создал преступную организацию, в которую вошли структурные подразделения министерства труда. Основной целью сообщества являлось хищение бюджетных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан.

Ибрагимов совместно с участниками преступного сообщества с 2017 по 2018 год похитили свыше 620 млн рублей, предназначенных для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Также они выплачивали необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества, говорится в сообщении.

Отмечается, что выявление преступления происходило при непосредственном участии сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России.