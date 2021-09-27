Шесть директоров центров соцобслуживания Дагестана обвинили в хищении 620 млн руб.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Директора центров социального обслуживания населения Каякентского, Унцукульского, Табасаранского, Цумадинского, Дербентского и Бабаюртовского районов Дагестана обвиняются в мошенничестве и участии в преступном сообществе, организованном бывшим министром труда республики Расулом Ибрагимовым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"С 2017 по сентябрь 2018 года Ибрагимов создал преступное сообщество, в которое вошли должностные лица структурных подразделений Минтруда республики", - говорится в сообщении.

Участники сообщества похищали из бюджета республики через министерство финансов деньги, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Деньги проводились через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным.

По версии следствия, Ибрагимов совместно подельниками с 2017 по 2018 год похитил свыше 620 млн рублей.

Шести директорам центров соцобслуживания предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Обвиняемые задержаны в порядке ст.91, 92 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.