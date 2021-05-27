Поиск
AНачало в 16:15Швейцария ШвейцарияСловакия СловакияBНачало в 16:15США СШАЛатвия Латвия

Вице-премьеры станут кураторами госпрограмм

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - C 2022 года вице-премьеры будут назначены кураторами госпрограмм, а управляющие советы под их руководством смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии, сообщила пресс-служба правительства.

Постановление о введении новой системы управления госпрограммами и новых подходов к их разработке и реализации подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ скоро будет опубликован.

Для каждой госпрограммы и ее элементов чиновники составят перечень общественно значимых показателей, увязанных с национальными целями развития. В правительстве считают, что это позволит лучше понять, как реализация прогрммы влияет на жизнь граждан и насколько эффективно выполняются запланированные мероприятия.

В госпрограммах также будет выделена проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени, например, строительство школ и больниц. Но также в них останутся и процессные – реализуемые на постоянной основе – мероприятия, например меры соцподдержки (выплаты пособий на ребенка), которые невозможно завершить как отдельный проект.

"Сами госпрограммы станут проще: они уменьшатся в объёме и обретут однородную структуру. Положение фиксирует пять основных компонентов, обязательных для всех ГП. Это перечень стратегических приоритетов, паспорт госпрограммы, содержащий цели и показатели с их декомпозицией по регионам, паспорта федеральных, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий (структурные элементы ГП), планы реализации структурных элементов и нормативная "подложка" – акты, необходимые для реализации программы" - говорится в пресс-релизе.

Госпрограмма – документ стратегического планирования с описанием комплекса мер для достижения целей в сферах социально-экономического развития и (или) обеспечения национальной безопасности, напомнили в пресс-службе. Мероприятия, включенные в госпрограмму, взаимоувязаны по задачам, срокам, исполнителям, ресурсам и инструментам госполитики.

правительство Михаил Мишустин

Новости

Общее число жертв коронавируса в РФ превысило 120 тысяч

Общее число жертв коронавируса в РФ превысило 120 тысяч
Пандемия коронавируса

Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли из-за COVID-19

Сбер представил прототип беспилотного электромобиля ФЛИП

Сбер представил прототип беспилотного электромобиля ФЛИП

Силовики пришли с обысками в дом мэра Оренбурга Владимира Ильиных

Силовики пришли с обысками в дом мэра Оренбурга Владимира Ильиных

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Рубль незначительно снижается к доллару и евро вслед за нефтью

Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время

Роскомнадзор не будет замедлять Google и Facebook в ближайшее время
Пандемия коронавируса

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии

ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии

Что произошло за день: среда, 26 мая

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');