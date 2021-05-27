Вице-премьеры станут кураторами госпрограмм

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - C 2022 года вице-премьеры будут назначены кураторами госпрограмм, а управляющие советы под их руководством смогут оперативно вносить изменения в паспорта госпрограмм и тем самым поддерживать их в актуальном состоянии, сообщила пресс-служба правительства.

Постановление о введении новой системы управления госпрограммами и новых подходов к их разработке и реализации подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ скоро будет опубликован.

Для каждой госпрограммы и ее элементов чиновники составят перечень общественно значимых показателей, увязанных с национальными целями развития. В правительстве считают, что это позволит лучше понять, как реализация прогрммы влияет на жизнь граждан и насколько эффективно выполняются запланированные мероприятия.

В госпрограммах также будет выделена проектная часть, предусматривающая выполнение конкретных задач за ограниченный период времени, например, строительство школ и больниц. Но также в них останутся и процессные – реализуемые на постоянной основе – мероприятия, например меры соцподдержки (выплаты пособий на ребенка), которые невозможно завершить как отдельный проект.

"Сами госпрограммы станут проще: они уменьшатся в объёме и обретут однородную структуру. Положение фиксирует пять основных компонентов, обязательных для всех ГП. Это перечень стратегических приоритетов, паспорт госпрограммы, содержащий цели и показатели с их декомпозицией по регионам, паспорта федеральных, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий (структурные элементы ГП), планы реализации структурных элементов и нормативная "подложка" – акты, необходимые для реализации программы" - говорится в пресс-релизе.

Госпрограмма – документ стратегического планирования с описанием комплекса мер для достижения целей в сферах социально-экономического развития и (или) обеспечения национальной безопасности, напомнили в пресс-службе. Мероприятия, включенные в госпрограмму, взаимоувязаны по задачам, срокам, исполнителям, ресурсам и инструментам госполитики.