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Дома у председателя контрольно-счетной палаты Ингушетии начались обыски

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Утром 27 мая начались обыски в доме председателя контрольно-счетной палаты Ингушетии Мустафы Белхароева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он предположил, что это может быть связано с уголовным делом об организации террористического сообщества, возбужденного в связи с деятельностью религиозной общины баталхаджинцев, лидерами которой являются братья Белхароевы.

"Мустафа Белхароев - младший брат экс-депутата парламента и бывшего председателя горсовета Магаса Якуба Белхароева, арестованного в июле 2020 года по делу о хищении 19 миллионов рублей из фонда соцстраха", - отметил источник.

Мустафу Белхароева также задерживали 22 июля 2020 года. Дома у него тогда провели обыски, вместе с ним был задержан его брат, директор аграрного техникума Курейш Белхароев.

Задержанный в декабре 2019 года по делу об убийстве начальника центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Алихан Белхароев - сын Мустафы Белхароева.

Братья Белхароевы - внуки почитаемого в Ингушетии духовного лидера Батал-хаджи Белхароева и одни из руководителей баталхаджинской религиозной организации. 31 декабря 2018 года в Ингушетии был убит один из лидеров баталхаджинцев Ибрагим Белхароев: его машину обстреляли неизвестные, он скончался на месте.

По данным защиты, мотивом нападения на Эльджаркиева следствие считает профессиональную деятельность полицейского и то, что его называли возможным участником убийства одного из лидеров влиятельной общины баталхаджинцев - Ибрагима Белхароева.

По этому делу в 2019 году арестованы более десяти членов влиятельной баталхаджинской организации. 10 июля 2020 года задержан и этапирован в Москву лидер секты, депутат ингушского парламента Якуб Белхароев по делу о растрате 19 млн рублей из фонда соцстраха, обыски ранее проходили в доме председателя контрольной счетной палаты Мустафы Белхароева, с ним задерживался его брат, директор аграрного техникума Курейш Белхароев.

Ингушетия Мустафа Белхароев Якуб Белхароев МВД Ибрагим Эльджаркиев баталхаджинцы

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