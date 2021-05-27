Продавцов будут штрафовать за необоснованный сбор данных россиян

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Правительство на заседании в четверг одобрит поправки в КоАП о штрафах за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно, - отметил он. - Понятно, что нужно предоставить имя и фамилию при оформлении авиа- или железнодорожного билета, но на многих массовых мероприятиях таких требований при покупке билетов просто нет, но продавец вынуждает своего клиента сообщить эту информацию, под разными предлогами у граждан собирает номера телефонов, адреса электронной почты, данные водительских удостоверений и другие персональные сведения".

Теперь за это будут штрафовать, пообещал премьер.