Молодой человек с ружьем задержан на улице в Ижевске

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в четверг после звонков от граждан задержали молодого человека, шедшего с ружьем по улицам Ижевска, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня утром поступили звонки от граждан о том, что по улицам Ижевска идет человек с ружьем. На место выехали сотрудники (правоохранительных органов - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ружье оказалось оружием для пейнтбола, оно не было заряжено. По словам молодого человека, он нес его возвращать приятелю.

Источник отметил, что молодой человек был доставлен в отдел полиции, и после объяснений его отпустили. По данному факту начата проверка.

Агентство пока не располагает комментариями правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что перед тем, как устроить стрельбу в школе в Казани, Ильназ Галявиев попал на видео идущим по улице с ружьем, однако никаких сообщений от очевидцев об этом в экстренные службы не поступило.

11 мая 19-летний Галявиев устроил стрельбу в гимназии N175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Из числа пострадавших пятерых детей и троих взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).