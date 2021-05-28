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В Счетной палате РФ сообщили о росте открытости российских госорганов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ по результатам исследования назвала Росстат, Росреестр и Росавтодор самыми открытыми ведомствами, самым закрытыми оказались Россотрудничество, Росморречфлот и ведомства "силового" блока.

Рейтинг открытости федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) представлен в докладе Счетной палаты "Открытость государства в России - 2021", подготовленном по результатам исследования совместно с АНО "Инфокультура" и Центром перспективных управленческих решений.

Эксперты оценивали органы власти по трем направлениям: открытость информации (оценка сайтов, реагирование на запросы, открытость в работе с журналистами), открытые данные (наличие наборов данных и их выборочная оценка) и открытый диалог (использование соцсетей для диалога с гражданами, работа общественных советов). По каждому из них организацию отнесли к одной из категорий: A (высокая степень открытости), B (средняя) или C (низкая).

"В России наметился рост открытости органов власти: три ведомства получили рейтинг AAA. Если в прошлом году ведомствами с высокой степенью открытости были признаны только три госоргана, то в этом - уже 21 из 70. Впервые за три года большинство ведомств ответили на запрос информации в 30-дневный срок, было высоко оценено наличие информации на сайтах", - сообщили в Счетной палате.

Высокую оценку по всем направлениям (ААА) получили Росстат, Росреестр и Росавтодор. Второй год подряд ведомством с высокой открытостью остается Росмолодежь. Большинство (40) министерств и ведомств относятся к категории среднего уровня открытости. "Ведомствами с низким уровнем открытости в 2021 году оказались только девять, большая часть из которых - ФОИВ силового блока, чья работа связана с национальной безопасностью и секретной информацией", - сообщили в Счетной палате. Самыми закрытыми оказались: Россотрудничество, Росморречфлот, Федеральная пробирная палата, главное управление специальных программ президента (ГУСП), управление делами президента, а также ФСБ, ФСО, СВР и Минобороны.

Наибольший рост открытости произошел во взаимодействии госорганов с гражданами: в этом году 61 из 70 ФОИВ ответил на запрос об информации в течение отведенных законом 30 дней, в 2020-м таких было только 24 ФОИВ. Среднее время ответа - 19 дней. Директор департамента внешних коммуникаций, редактор доклада Павел Демидов сообщил, что важной характеристикой следующего этапа открытости является усиление координации этой работы правительством, а существенным подспорьем мог бы стать обновленный Стандарт открытости государства, принятый на уровне кабинета министров. Авторы доклада представят свои предложения к такому документу в этом году.

Счетная палата РФ Росстат Росреестр Росавтодор

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