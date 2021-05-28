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Путин поздравил пограничников с профессиональным праздником

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником - Днем пограничника, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"Всегда, во все времена защитники рубежей нашего Отечества свято берегли родную землю, мужественно отражали любые посягательства на свободу и территориальную целостность страны. Так было и 80 лет назад, 22 июня 1941 года, когда воины-пограничники первыми встали на пути жестокого врага. Их героизм, отвага и сила духа - навечно останутся в памяти народа, будут служить высоким нравственным ориентиром для молодых поколений", - говорится в поздравлении.

Важно, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, четко и грамотно решают ответственные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с международным терроризмом и транснациональной преступностью, нелегальной миграцией и наркоторговлей, отмечается в поздравлении.

Владимир Путин Пограничная служба ФСБ

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