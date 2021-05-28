Разлив дизтоплива произошел при загрузке танкера на реке Лена

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Транспортная полиция проводит проверку по факту разлива нефтепродуктов при загрузке танкера на реке Лена в Усть-Куте Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках начатой проверки будет установлена причина разлива и точный объем попавших в реку нефтепродуктов. В пресс-службе администрации Усть-Кутского района агентству сообщили, что место разлива оперативно оградили бонами. Представитель районной администрации заявила, что угрозы загрязнения окружающей среды нет, так как ситуация находится под контролем.