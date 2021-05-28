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Уголовные дела возбудили в отношении директора сельхозкооператива в Якутии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уголовные дела о мошенничестве возбудили в отношении директора сельскохозяйственного потребительского кооператива (СХПК), который незаконно получил субсидию в размере более 40 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба Следственного управления СК РФ по Якутии.

Установлено, что руководитель СХПК предоставил в министерство сельского хозяйства Якутии завышенные показатели по сдаче заготовленного молока и незаконно получил субсидию из госбюджета в сумме более 40 млн рублей. В отношении него следственный отдел ОМВД России по Хангаласскому району возбудил три уголовных дела за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Уголовные дела соединены в одно производство, проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в отношении замминистра сельского хозяйства Якутии возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями). По версии следствия, чиновник получил взятку от директора сельскохозяйственного потребительского кооператива на общую сумму свыше 1,1 млн рублей. Кроме того, он оказывал директору покровительство и помог незаконно получить субсидии на сумму свыше 40 млн рублей.

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