Чиновники обещают российским цифровым экосистемам преференции перед иностранцами

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российские чиновники заняли протекционистскую позицию в отношении цифровых экосистем: преференции перед иностранными конкурентами закреплены в концепции регулирования, подготовленной Минэкономразвития и согласованной другими ведомствами.

Концепция утверждена правительством РФ, прокомментировали "Интерфаксу" в Минэкономразвития статус представленного документа.

"Концепция разработана Минэкономразвития совместно с Минфином, Минцифры, ФАС, ФНС при участии Банка России и согласована со всеми заинтересованными ведомствами. Концепция представлена в правительство РФ и утверждена правительством РФ", - отметили в министерстве.

Преимущественное право

Первой же задачей регулирования концепция называет защиту от зарубежных игроков: "создание правовых основ для защиты от иностранных экосистем и платформ - обеспечение преференциального положения национальных экосистем и платформ на российском рынке с учетом принятых РФ международных обязательств".

Концепция, разработанная совместно с Минфином, Минцифры, ФАС и ФНС при участии ЦБ, опубликована на сайте Минэкономразвития. В пресс-релизе ведомства приводятся слова главы Сбербанка Германа Грефа: "Мы разделяем цель концепции, связанную в первую очередь с развитием национальных экосистем в условиях конкуренции с иностранными экосистемами". "Реализация этой цели позволит поддержать экономический рост, цифровизацию и технологическое развитие РФ. Россия может стать третьей страной в мире (после США и Китая - ИФ) с развитыми национальными экосистемами", - цитирует Минэкономразвития Грефа.

Необходимость преференций для российских экосистем перед иностранными объясняется, в частности, тем, что для отечественных игроков "конкуренция в условиях даже равного регулирования чрезвычайно трудна в силу кардинального различия в инвестиционных возможностях", говорится в документе. "Для ряда национальных цифровых продуктов/услуг поддержание конкурентоспособности относительно иностранных аналогов, вплоть до выживаемости, возможно только в качестве участника/партнера национальной экосистемы. Введение регуляторных ограничений для российских экосистем и платформ должно поддерживать равный баланс сил на рынке и не должно создавать преимуществ для иностранных экосистем и платформ", - говорится в документе.

Кроме того, выход зарубежных экосистем на рынок РФ планируется обусловить требованиями, защищающими российских поставщиков. "Выстраивание отношений с иностранными регуляторами по выработке подходов по допуску иностранных экосистем/платформ на национальные рынки с обязательным условием допуска в них национальных поставщиков товаров и услуг", - так звучит один из механизмов реализации концепции.

В начале апреля доклад, посвященный регулированию экосистем, публиковал Банк России. В этом документе также много внимания было уделено конкуренции между российскими и зарубежными экосистемами.

"Идеальная картина мира, которую мы видим благодаря введению нового регулирования, выработать которое нам предстоит, это создание регуляторных условий для формирования рынка, на котором присутствует несколько конкурирующих национальных экосистем разного размера с умеренной ролью иностранных игроков, именно умеренной, а не доминирующей ролью тех крупных IT-гигантов, которые есть сегодня на рынке", - говорил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он отметил, что должен быть устранен регуляторный арбитраж, который искажает конкурентную среду и, прежде всего, регуляторный арбитраж межу иностранными и национальными игроками. "Все-таки преференции, если и будут, то они должны быть в пользу национальных игроков, а не глобальных компаний, которые имеют совершенно другие стартовые позиции, другую ресурсную базу для того, чтобы успешно конкурировать с нашими участниками. Поэтому помогать нужно, прежде всего, российским национальным экосистемам", - отмечал он.

M&A под госконтролем

В концепции Минэкономразвития говорится также о необходимости развития антимонопольных инструментов в сфере регулирования экосистем. "Важно определить критерии цифровых экосистем, платформ, иностранных и национальных, доминирующих, сегменты рынка (продукты, услуги), их границы. Необходим контроль ФАС России за недобросовестным поведением экосистем/платформ и наличие критериев, в соответствии с которыми возможно применение антимонопольных мер. Отдельное внимание уделяется сделкам слияния и поглощения (M&A) доминирующих экосистем и платформ, в том числе в сфере технологических компаний (может быть введено правило согласования сделок с ФАС России в зависимости от размера сделки и ее влияния на рынок)", - сказано в документе.

Концепция подразумевает введение понятия открытости экосистем и платформ и введение правил открытой модели - "в случае, если они не создают преференциальные условия глобальным экосистемам и платформам, работающим на российском рынке". Не аффилированных с экосистемой поставщиков государство будет защищать от тарифной, технологической, операционной, информационной дискриминации, "включая дискриминацию в части поисковых и рекламных услуг".

Также документ ставит задачу обеспечения свободного перехода потребителей между экосистемами и нишевыми поставщиками "в целях поддержания конкурентной среды на соответствующих базовых рынках товаров и услуг, включая обеспечение цифровой грамотности населения и возможности выбора потребителями пакета услуг или услуг по отдельности".